Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Thành Phong: ‘Không thể chấp nhận thái độ dửng dưng như vậy được’

Báo cáo tại cuộc họp Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM tối 17.5 , Phó giám đốc Sở GTVT Bùi Hòa An cho biết các nhà xe đảm bảo không chở quá 50% sức chứa, hành khách ngồi cách nhau 1m. Đối với vận tải hành khách liên tỉnh, TP.HCM hiện đã dừng các chuyến xe đến 2 tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh cùng một số vùng có dịch.

Về hoạt động vận tải hành khách bằng xe công nghệ và taxi, ông An nói tâm lý chung của tài xế là sợ mất khách nên đều tuân thủ quy định phòng dịch Covid-19, khách lên xe phải đeo khẩu trang và xịt nước sát khuẩn, nếu không sẽ bị từ chối phục vụ. Thống kê những ngày qua, khách đi xe công nghệ giảm 50-60% so với cùng kỳ tháng trước.

Trước câu hỏi của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong về việc thực hiện các bộ chỉ số an toàn phòng dịch Covid-19 của các hãng taxi và xe công nghệ như thế nào, ông An nói bộ chỉ số được xây dựng từ năm ngoái, hiện chưa được cập nhập. Quan điểm của Sở GTVT là tuyên truyền tài xế và hành khách là chính.

Sắp tới, Sở GTVT vận động các hãng xe gắn camera hành trình trên xe để theo dõi, đánh giá tình hình phòng chống dịch. “Các đơn vị rất đồng tình. Vấn đề ở đây là chúng ta xây dựng cơ sở dữ liệu để theo dõi”, ông An báo cáo.

Lượng khách đi xe công nghệ giảm 50-60% so với tháng trước. Ảnh: Hà Mai

Tuy nhiên, ông Nguyễn Thành Phong không hài lòng với câu trả lời của Phó giám đốc Sở GTVT Bùi Hòa An về việc chưa cập nhật bộ tiêu chí an toàn phòng chống dịch Covid-19 ở lĩnh vực giao thông vận tải, bởi bộ tiêu chí này do Sở GTVT phối hợp với Sở Y tế xây dựng và trình UBND TP.HCM phê duyệt.

“Chúng ta hành động không phải vì thành tích gì đâu mà vì sức khỏe người dân, vì sự an toàn của người dân. Từ trong tâm của chúng ta, chúng ta phải thấy được điều đó”, ông Phong nhấn mạnh.