Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ và 4 phó chủ tịch tái đắc cử

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 7 bị can trong vụ in ấn, tiêu thụ hơn 3,2 triệu quyển sách giáo khoa giả các loại sách của Nhà xuất bản Giáo dục