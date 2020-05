Chủ vựa hải sản tố bị giang hồ uy hiếp

Ngày 16.5, một lãnh đạo Công an TP.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu), cho biết đã nhận được đơn của nhiều chủ vựa hải sản tố cáo bị giang hồ uy hiếp, hành hung, cấm không cho buôn bán... “Hiện Công an TP.Vũng Tàu đã chỉ đạo lực lượng chức năng xác minh, điều tra, lấy lời khai của những người tố cáo”, vị lãnh đạo này thông tin.

Theo đó, các chủ vựa kinh doanh hải sản ở TT.Phước Hải (H.Đất Đỏ, Bà Rịa-Vũng Tàu) làm đơn tố cáo nhóm giang hồ trên địa bàn TP.Vũng Tàu do vợ chồng ông H., bà X. cầm đầu đã nhiều lần đe dọa, đánh người, không cho cung cấp hải sản đến các nhà hàng, quán nhậu tại TP.Vũng Tàu.

Theo ông Đức, nhóm giang hồ này là do ông H. (khoảng ngoài 30 tuổi) và vợ (bà X., ngụ ở TP.Vũng Tàu) cầm đầu. Cụ thể, để đe dọa các chủ vựa, khoảng 14 giờ ngày 11.2.2018, H. cầm đầu băng nhóm khoảng 20 người đi trên 5 ô tô từ TP.Vũng Tàu qua vựa hải sản Thành Đức 2 uy hiếp tinh thần, không cho ông Đức cung cấp hải sản qua TP.Vũng Tàu. Ngay khi nhóm này đến vựa hải sản Thành Đức 2 thì bị Công an TT.Phước Hải phối hợp cùng Công an H.Đất Đỏ trấn áp, đưa về trụ sở làm việc.