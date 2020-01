Chuyển Cơ quan CSĐT điều tra các sai phạm của Công ty Danh My

Tại buổi họp báo, ông Bùi Trung Thành, Phó chánh Thanh tra tỉnh Bình Thuận, đồng thời là Trưởng Đoàn thanh tra Công ty TNHH Xây dựng Danh My (gọi tắt là Công ty Danh My), cho biết thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Đoàn Thanh tra đã bàn giao toàn bộ hồ sơ các sai phạm của Công ty Danh My sang Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận để điều tra các dấu hiệu sai phạm như kết luận thanh tra đã nêu.