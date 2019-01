Chuyên trộm biển số để gắn vào xe gian

Nhiều bị bắt tạm giam còn Nhựt bị cấm rời khỏi nơi cư trú vì đang nuôi con nhỏ.

Trước đó, từ tháng 11.2018, trên địa bàn Q.Liên Chiểu liên tục xảy ra các mất trộm xe máy , Công an Q.Liên Chiểu yêu cầu các phường rà soát nghi can. Sáng 4.1, tổ tuần tra Công an quận chặn bắt Nhiều khi đang điều khiển xe máy BS 92F - 17573 trên đường Trần Bích Sang (P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu).