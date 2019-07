Cô giáo dạy sử về hưu bị bắt vì vận chuyển 15 bánh heroin

Thông tin từ Công an tỉnh Nam Định cho biết, sáng nay 16.7, Ban giám đốc Công an tỉnh Nam Định đã tổ chức biểu dương các đơn vị trong vụ phá đường dây vận chuyển, mua bán ma túy từ Nghệ an về các tỉnh phía Bắc tiêu thụ