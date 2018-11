'Cò lúa' chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng lãnh án 7 năm tù

Theo cáo trạng, đầu năm 2018, Ninh quen biết với chị Nguyễn Thị Thơm (ngụ H.Lai Vung, Đồng Tháp), sau đó chị Thơm bán lúa cho Ninh để Ninh bán lại cho Chi nhánh Công ty TNHH Thủy Long Hà Nam (gọi tắt là Công ty Hà Nam, tọa lạc xã Tân Thành, H.Lai Vung) hưởng chênh lệch.

Ngày 24.3, chị Thơm tiếp tục bán 178 tấn lúa cho Ninh với giá 6.050 đồng/kg, trị giá hơn 1 tỉ đồng, Ninh đem bán lại cho Công ty Hà Nam chỉ có 5.900 đồng/kg (Ninh lỗ 150 đồng/kg). Do cân lúa vào ngày cuối tuần, Công ty Hà Nam không chuyển tiền nên Ninh viết biên nhận lấy danh nghĩa Công ty Hà Nam và hẹn ngày 26.3 thanh toán tiền cho chị Thanh.

Đến ngày 27.3, khi Công ty Hà Nam đã chuyển hơn 1 tỉ đồng cho Ninh thì Ninh không chuyển trả cho chị Thơm mà chuyển cho người thân và tiêu xài cá nhân.

Sau nhiều lần không liên lạc được với Ninh, ngày 28.3, chị Thơm trình báo vụ việc đến Công an H.Lai Vung. Qua điều tra , công an phát hiện Ninh tại H.Tri Tôn (An Giang) và đưa Ninh về cơ quan điều tra để làm rõ.