Có thể đàm phán lại với Formosa về chính sách ưu đãi thuế

Công an H.Krông Búk (Đắk Lắk) cho biết đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân chết hàng loạt cây sầu riêng của một hộ trên địa bàn.

Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 4 bị can trong vụ vứt gần 700 kg ma túy đá ở đồng muối để phi tang và truy nã đối với nghi phạm người Đài Loan cầm đầu vụ án này.

Vì khách muốn đưa nữ nhân viên quán bar đi chơi mà hai nhóm thanh niên ở Hải Phòng đã đánh nhau khiến 1 người bị thương, 17 người khác bị cơ quan công an đưa về làm việc.

Đại tá Trần Thắng Phúc, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước, được điều động về giữ chức Phó cục trưởng Cục An ninh nội địa Bộ Công an kể từ ngày 25.4.2019.