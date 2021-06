Cổ tích giữa đời thường: Chăm lo cho những người dưng

Trần Thành Luân (34 tuổi) hiện là Phó chủ nhiệm CLB Niềm tin và hy vọng do anh Vũ Trường An - một bệnh nhân ung thư máu sáng lập, nhằm chia sẻ nỗi đau với các bệnh nhi ở Viện Huyết học truyền máu T.Ư

Tháng 5.2011, anh An cùng các bạn tình nguyện viên tổ chức sinh nhật cho các bé và đó là buổi sinh nhật đầu tiên, cũng là sinh nhật cuối cùng của anh An bên các bé. Không lâu sau, anh An qua đời. Tiếp nối ý tưởng của anh An, Trần Thành Luân đã cùng các thành viên trong CLB chung tay mang đến niềm tin và hy vọng cho hàng ngàn bệnh nhi ung thư trong suốt 10 năm qua.