Con bạc lội mương, trùm mền giả làm người bệnh để... trốn công an

Ngày 1.7, Công an H. Châu Thành (Bến Tre), cho biết đang tạm giữ 8 nghi can tham gia đá gà ăn thua bằng tiền và nhiều tài sản là vật chứng thu tại trường gà được tổ chức tại nhà bà Nguyễn Thị Vân (53 tuổi, ở ấp Long Hòa, xã Giao Long, H.Châu Thành).

Con bạc lội mương, vào giường bà già trùm mền giả bệnh để trốn công an

Theo thông tin từ cơ quan công an, chiều 30.6, Đội Cảnh sát hình sự Công an H.Châu Thành mật phục, bắt quả tang một vụ đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền trong nhà bà Vân.

Khi lực lượng công an ập vào, những người tham gia đá gà liền bỏ chạy tán loạn. Nhiều người lội nấp dưới mương vườn, một số con bạc còn vào trong nhà bà Vân trùm mềnh giả là người nhà bị bệnh hòng thoát tội…Công an chỉ bắt được và lập biên bản xử lý 8 nghi can, tạm giữ 5 con gà nòi, 16 cặp cựa sắt, 50 cuộn băng keo đã qua sử dụng, 10 điện thoại di động, 18 xe máy cùng số tiền trên 60 triệu đồng.

Qua làm việc, các con bạc khai nhận tụ điểm đánh bạc này do Huỳnh Tấn Bảo (29 tuổi, con ruột bà Vân) cùng hai người tên Quý và Cường Lùn (chưa rõ nơi cư trú) đứng ra tổ chức để thu tiền xâu là 5% trên tổng số tiền cá cược mỗi trận đá gà. Trường gà hoạt động gần một tháng thì bị bắt quả tang.