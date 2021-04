Côn đồ đánh người kinh hoàng giữa quán bia Chill: Bắt ‘đại ca’ Phúc ‘bổ’

Anh N. đang được điều trị tại Bệnh viện Lâm Đồng ẢNH: LÂM VIÊN Chiều 27.4, Công an H.Lâm Hà (Lâm Đồng) cho biết, các trinh sát hình sự Công an huyện này đã bắt gọn 5 bị can trong nhóm đánh người kinh hoàng tại quán bia Chill giữa trung tâm TT.Đinh Văn (H.Lâm Hà) vào đêm 8.4, do Phúc "bổ" cầm đầu gây bức xúc dư luận.

Ba bị can bị bắt gồm: Lê Tiến Vinh (26 tuổi), Phạm Ngọc Duy (“mầm”, 24 tuổi, đều ngụ TT.Đinh Văn, H.Lâm Hà) và Võ Văn Nhựt Khoa (ngụ P.3, TP.Đà Lạt).

Trước đó, vào tối ngày 22.4, Công an H.Lâm Hà đã khống chế bắt được Lê Tấn Phúc (29 tuổi, tên thường gọi là Phúc “bổ” - bị can cầm đầu) và Ngô Lê Đình Duy (24 tuổi, cùng ngụ xã Phúc Thọ, H.Lâm Hà), khi 2 bị can này đang lẩn trốn tại khu phố Sơn Hà, TT.Đinh Văn.

Tại CQĐT, bước đầu các bị can đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Như Thanh Niên đã phản ánh, tối ngày 8.4, anh L.T.N (34 tuổi, ngụ H.Tân Phú, Đồng Nai) đang ngồi uống bia cùng với vợ chồng chủ quán bia Chill tại TT.Đinh Văn và có gọi cho L.T.M.H (26 tuổi, ngụ xã Tân Văn, H.Lâm Hà) đến chơi.

Chỉ sau khoảng 5 phút, chị H. đến quán bia, có cả Phúc "bổ", Đình Duy, Vinh, Ngọc Duy (mầm) và Khoa. Tất cả ngồi cùng bàn và uống bia với nhau.

Một lúc sau, anh N. gọi điện cho L.Đ.T (37 tuổi, ngụ xã Tân Văn, H.Lâm Hà) đến ngồi chơi.

Anh N. cho biết, ngồi được một lúc, do nhóm người mới đến nói chuyện ồn ào nên anh nói: "Mấy người đừng nói huyên thuyên, tôi không thích như thế".

Vừa dứt lời, một người trong nhóm cầm chai bia đánh vào người anh N.; anh này ngồi yên không dám phản kháng, chỉ hỏi lý do vì sao bị đánh.

Liền sau đó, nhóm người này lao vào đánh hội đồng anh N. Vợ chồng chủ quán ra sức can ngăn nhưng bất lực. N hóm 'côn đồ ' còn dùng cả bàn ghế, chén dĩa, chai bia ném vào người anh N. gây thương tích nhiều chỗ, khiến nạn nhân gãy răng hàm...

Anh N. van xin được đi bệnh viện chữa trị vết thương nhưng nhóm vẫn chạy theo để đánh tiếp khiến nạn nhân gục ngã bên chiếc xe máy . Anh N. cho rằng, trước đó không hề có mâu thuẫn gì với nhóm người này.

Anh N. được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu và điều trị dài ngày.

Nhóm bị can đánh hội đồng anh N. dã man tại quán bia Chill đêm 8.4 Ảnh công an cung cấp Xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm, hành vi đánh người manh động, dã man và mang tính côn đồ, Cơ quan CSĐT Công an H.Lâm Hà đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác định Phúc ‘bổ’ là đối tượng trong diện quản lý, theo dõi tại địa phương cầm đầu nhóm côn đồ đánh anh N. dã man tại quán bia Chill.

Ngày 13.4, Cơ quan CSĐT Công an H.Lâm Hà ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố các bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” được quy định tại khoản 1 Điều 318 bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, khi thực hiện lệnh bắt, các bị can đã trốn khỏi nơi cư trú.

Quá trình lẩn trốn, bị can thay đổi địa bàn liên tục, ở nhiều địa phương và gần như cắt đứt mọi liên lạc với gia đình, nhưng vẫn không thể thoát khỏi vòng vây ngày càng khép chặt của lực lượng trinh sát. Đến sáng ngày 27.4, Phúc ‘bổ’ và các thành viên nhóm côn đồ đã bị tóm gọn.

Lãnh đạo Công an H.Lâm Hà cho biết cả 5 bị can đánh người dã man tại quán bia Chill bị bắt tạm giam 3 tháng để điều tra mở rộng, củng cố tài liệu, chứng cứ để đề nghị truy tố trước pháp luật.