Côn đồ 'nhí' từ thế giới 'ảo': Bộ Công an chỉ đạo xử lý triệt để

Thiếu tướng Trần Ngọc Hà nhận định các hành vi phạm tội tương đối đơn giản nhưng nếu lực lượng chức năng không quan tâm ngăn chặn và xử lý triệt để thì rất dễ nảy sinh ra những mầm mống tội phạm nguy hiểm, thậm chí là tội phạm có tổ chức. Do đó, C02 đã được lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo là đối với các băng nhóm mới manh nha hình thành thì ngay từ đầu phải bắt giữ, xử lý làm rã ngay.

C02 đã nắm tất cả những vụ việc liên quan đến tội phạm "nhí" tại các địa phương trong thời gian qua.

“Riêng tình trạng trẻ vị thành niên phạm pháp, không những đơn vị chúng tôi mà lãnh đạo Bộ Công an rất quan tâm, tìm nhiều cách để chỉ đạo xử lý một cách triệt để nhất”, ông Hà nhấn mạnh, đồng thời cho hay: “Tình trạng tội phạm trẻ hóa đã được Bộ Công an nhận diện từ lâu và từng bước chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, các địa phương xử lý. Riêng C02 đã có hẳn một đề án đấu tranh phòng chống tội phạm đối với trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật”.

Trong đề án của C02 đã được Bộ Công an phê duyệt, chỉ đạo thì khi phát hiện những dấu hiệu hoặc những vụ việc như "băng áo cam" ở TP.HCM, lực lượng cảnh sát hình sự chủ động yêu cầu công an các địa phương ngăn chặn, đấu tranh triệt để, đơn cử như trường hợp Khá “bảnh” trước đây, khi phát hiện ra các dấu hiệu phạm tội là lực lượng công an phải bắt giữ xử lý ngay chứ không để kéo dài dẫn đến phức tạp tình hình. Về mặt pháp luật thì những hiện tượng này phải được xử lý ngay từ khi vi phạm còn đơn giản, nếu để vi phạm vài lần đối tượng sẽ nhờn, cũng không loại trừ đối tượng sẽ vi phạm để gây thanh thế rồi phát triển thành những vi phạm phức tạp khác.