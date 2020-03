Côn đồ rạch mặt dã man nữ công nhân ở Châu Đức: Bắt khẩn cấp nghi phạm

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an Châu Đức đã bắt tạm giam nghi phạm Dương Vân Phương (31 tuổi) để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích

Nghi phạm Dương Vân Phương tại Cơ quan CSĐT Ảnh: Nguyễn Long

Cơ quan công an xác định Phương là nghi phạm trực tiếp dùng dao rọc giấy rạch mặt chị Nguyễn Thị Kim Hồng (27 tuổi, ngụ xã Bàu Chinh, Châu Đức) là công nhân Công ty TNHH Fullxin (KCN Sonadezi, Châu Đức). Nguyễn Thành Tâm (23 tuổi) người đã lôi, giữ chị Hồng lại để cho Phương dùng dao rạch mặt, còn Vũ Ngọc Bình (23 tuổi, cùng ngụ xã Bình Ba) là người điều khiển xe máy.

Như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 5 giờ 35 ngày 30.11.2019, chị Hồng đi từ nhà chồng đến công ty để làm việc. Khi đi qua khỏi cầu suối Son (xã Suối Nghệ, Châu Đức), chị Hồng phát hiện 3 thanh niên mặc áo khoác, bịt mặt, đuổi theo mình

Khi đến công ty, chị Hồng đang đẩy xe vào cổng thì bị nhóm người bịt mặt đuổi kịp, giữ chị lại rồi dùng dao rọc giấy rạch vào mặt chị Hồng, rồi nhanh chóng tẩu thoát

Vết thương trên mặt chị Hồng khâu 25 mũi Ảnh: Nguyễn Long

Tiến hành điều tra, Công an Châu Đức xác định sau khi gây án, nhóm nghi can đã bỏ trốn khỏi địa phương. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an Châu Đức xác định xe máy mà các nghi can gây án có BS 72F1 - 520.65 là của Vũ Ngọc Bình, nên mời Bình lên làm việc.

Tại Cơ quan CSĐT, Bình khai nhận rạng sáng 30.11.3019, Phương gọi "chở đi công chuyện". Sau đó, Bình đến nhà chở Phương và Tâm tới cầu Son (xã Suối Nghệ) đợi chị Hồng để chặn đánh, nhưng do nạn nhân chạy xe máy nhanh, nên không đánh được. Phương nói Bình chở mình và Tâm đuổi theo chị Hồng đến cổng công ty, sau đó Phương dùng dao rạch mặt nạn nhân.

Từ lời khai của Bình, Công an Châu Đức đã bắt khẩn cấp Phương và mời Tâm lên làm việc.

Phương khai nhận từng làm bảo vệ Công ty TNHH Fullxin, có quen biết N.N.T.Tr cùng làm công nhân chung với chị Hồng. Phương nghe Tr. kể có xảy ra mâu thuẫn trên mạng xã hội với chị Hồng. Do biết mặt chị Hồng nên Phương gọi cho Tâm và Bình cùng chờ chặn trên đường đi làm của nạn nhân để đánh dằn mặt. Khi chặn được chị Hồng tại cổng công ty, Phương dùng dao rọc giấy rạch vào mặt chị Hồng, gây thương tích 12%.