Côn đồ truy sát 3 cha con chấn động làng quê: Khởi tố thêm 1 bị can

Chiều 11.7, Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết liên quan đến vụ 3 cha con bị hàng chục thanh niên tìm đến nhà truy sát trên địa bàn vào ngày 14.6, hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố thêm một bị can là Nguyễn Triều Phong (17 tuổi, ở P.An Phú, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) để điều tra về hành vi “giết người”. tin liên quan Truy sát 3 cha con chỉ vì 'mùi hôi chuồng heo': Thảm kịch tình làng nghĩa xóm

Đồng thời, cơ quan CSĐT Công an tỉnh cũng đang tiếp tục xác minh, làm rõ 5 nghi can khác có liên quan đến vụ án mạng này.

Liên quan đến vụ án mạng chấn động làng quê này, trước đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với 6 bị can gồm: Nguyễn Xuân Công (26 tuổi), Lê Trương Hồng Quân (16 tuổi), Nguyễn Văn Niên (28 tuổi), Nguyễn Xuân Thành (30 tuổi), Nguyễn Tấn Thịnh (34 tuổi; tất cả đều cùng ở P.An Phú, TP.Tam Kỳ) và Phạm Tấn Nhựt (28 tuổi, ở xã Bình Tú, H.Thăng Bình, Quảng Nam) để điều tra về hành vi "giết người".

Nguyễn Xuân Công, người trực tiếp gây ra cái chết và bị thương cho ba cha con ông Phạm Hồng Văn ẢNH: NAM THỊNH

Như vậy, đến thời điểm hiện tại đã có 7 bị can bị khởi tố, trong đó, cơ quan chức năng xác định người trực tiếp gây ra cái chết và thương tích cho 3 cha con ông Phạm Hồng Văn (62 tuổi, ở thôn Xuân Quý, xã Tam Thăng, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) là Nguyễn Xuân Công.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Như Thanh Niên đã thông tin, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 14.6, hàng xóm ông Phạm Hồng Văn bất ngờ nghe tiếng la hét thất thanh từ nhà ông Văn.

Khi người dân chạy đến thì hốt hoảng phát hiện ông Văn nằm bất động trên vũng máu tại con đường bê tông trước nhà, trên người có nhiều vết chém.

Chuồng heo gây ô nhiễm của gia đình hàng xóm ông Nguyễn Văn Mười được cho là nguyên nhân gây ra vụ truy sát ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Hai con trai ông Văn là Phạm Ngọc Cấp (28 tuổi) và Phạm Ngọc Phát (26 tuổi) đang bị một nhóm lạ mặt sử dụng hung khí đuổi đánh, trên người cũng có nhiều vết thương. Lát sau, người dân phát hiện anh Phát nằm gục trước hiên nhà.

Ngay sau đó, người dân nhanh chóng đưa cả 3 cha con ông Văn đến Bệnh viện đa khoa Quảng Nam cấp cứu. Sau khi đến bệnh viện được 15 phút thì ông Văn tử vong.

Liên quan đến vụ truy sát chấn động tại Quảng Nam, cơ quan chức năng tỉnh này xác định nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ truy sát là do mâu thuẫn giữa gia đình ông Văn và hàng xóm, chỉ vì mùi hôi thối từ chuồng heo của nhà hàng xóm là ông Nguyễn Văn Mười.