Con rể sát hại mẹ vợ rồi giấu xác trong bể nước

Ngày 21.11, Công an tỉnh Thái Bình cho biết Công an huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội giết người đổi với Vũ Đức Bộ (31 tuổi, ngụ thôn Các Đông, xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy).