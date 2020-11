Công an An Giang tạm giữ 3 “siêu xe” vi phạm trật tự an toàn giao thông

Sáng 8.11, Công an tỉnh An Giang cho biết, lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh đang tạm giữ 3 “siêu xe” vi phạm trật tự về an toàn giao thông trên địa bàn.

Chiếc "siêu xe" Lamborghini Aventador sau khi hoàn tất các loại thuế tại Việt Nam có giá khoảng 20 tỉ đồng bị Công an tỉnh An Giang tạm giữ do vi phạm trật tự an toàn giao thông Ảnh: Công an cung cấp

Cụ thể, khoảng 13 giờ ngày 7.11, nhận được tin của người dân về việc có một đoàn xe ô tô chạy trên Quốc lộ 91 hướng từ TP.Long Xuyên đi TP.Châu Đốc với vận tốc cao, trong đó có xe không gắn biển số xe nên Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông số 2, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh An Giang tổ chức tuần tra kiểm soát để ngăn chặn.

"Siêu xe" Ferrari 458 Italia (chiếc màu đỏ) có giá cỡ 15 tỉ đồng, bị Công an tỉnh An Giang tạm giữ để xử lý do vi phạm trật tự an toàn giao thông vào chiều 7.11 Ảnh: Công an cung cấp

Đến khoảng 15 giờ 20 phút chiều cùng ngày, Tổ công tác phát hiện đoàn xe đi đến đoạn Quốc lộ 91 thuộc xã Bình Mỹ, H.Châu Phú nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra.

Xe Porche 911 bị Công an tỉnh An Giang tạm giữ Ảnh: Công an cung cấp

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện có 5 xe vi phạm trật tự an toàn giao thông như: không gắn đủ biển số, gắn biển số xe không đúng với giấy đăng ký xe, nghi vấn sử dụng giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, không có giấy phép lái xe và không có giấy đăng ký xe theo quy định.

Tổ công tác của Công an tỉnh An Giang đã đưa các xe này về trụ sở, lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ 3 “siêu xe” và 2 giấy phép lái xe. Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh An Giang tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý.