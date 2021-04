Công an An Giang tặng giấy khen hai phụ nữ Khmer U50, U60 dũng cảm bắt cướp

Đại tá Mai Văn Nói, Trưởng phòng Xây dựng phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh An Giang trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho 2 chị Neáng Kim Sone (trái) và Neáng Chếk (phải) - Ảnh: Công an cung cấp