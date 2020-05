Công an An Giang triệt phá điểm cờ bạc có hơn 100 người tham gia

Tối 3.5, Công an H.Phú Tân, tỉnh An Giang cho biết, cùng ngày đã triệt phá một điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà và lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền với hơn 100 người tham gia.

Theo đó, khoảng 12 giờ ngày 2.5, lực lượng Công an H.Phú Tân đã bất ngờ ập vào tụ điểm lắc tài xỉu đá gà ăn thua bằng tiền với quy mô lớn tại khu vực đất trống thuộc ấp Hòa Hiệp, xã Phú Hiệp, H.Phú Tân, tỉnh An Giang. Phát hiện lực lượng Công an, các con bạc đã bỏ chạy tán loạn. Công an bắt giữ tại hiện trường được 16 người.