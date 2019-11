Công an Bến Tre bắt một nghi can bị truy nã đặc biệt nguy hiểm

Ngày 13.11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bến Tre, cho biết vừa bàn giao bị can Võ Trường Đô (30 tuổi, ngụ xã Tân Thạch, H.Châu Thành, tỉnh Bến Tre) cho Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Thành (Bến Tre) để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền. Võ Trường Đô là nghi can bị truy nã đặc biệt nguy hiểm