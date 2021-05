Công an Đà Nẵng tạm dừng tiếp công dân làm thủ tục hành chính để chống dịch

Trước đó, từ tối 11.5, Công an TP.Đà Nẵng cũng tạm dừng cấp CCCD để đảm bảo phòng chống dịch Covid-19

Các biện pháp này xuất phát từ thực tế nhiều công dân đi làm CCCD khi không biết đã đi qua các địa điểm có dịch, vì trước đó lực lượng y tế chưa thông báo.

Cũng trong chiều 12.5, Công an TP.Đà Nẵng tăng cường 10 cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động cho Công an Q.Sơn Trà nhằm đảm bảo truy vết nhanh, kịp thời chống dịch Covid-19 và công tác an ninh trật tự.

Đây là đợt tăng cường thứ 2 cho công an quận này, đợt 1 đã bổ sung 12 cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy.

Cùng ngày, thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng đã họp khẩn, chỉ đạo các giải pháp cấp bách chống dịch.

Trong đó, các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục rà soát, xác minh, truy vết các trường hợp có liên quan đến các ca nghi nhiễm Covid-19, các đơn vị nghiệp vụ tập trung cao đội trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự địa phương, nhất là điều tra các trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép.