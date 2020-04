Công an điều tra vụ chém người dã man ở Tỉnh lộ 10

Nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, hiện Đội điều tra Tổng hợp Công an Q.Bình Tân là đơn vị trực tiếp điều tra, xử lý vụ việc. “Chúng tôi đang chờ kết quả giám định thương tật của các nạn nhân rồi mới có hướng xử lý tiếp theo”, một lãnh đạo Công an Q.Bình Tân cho hay.

Trong khi đó, trao đổi với PV, chị V.T.Ch (22 tuổi) cho biết, khoảng 4 giờ 50 ngày 27.4, cả nhà chị gồm 4 người đang dọn quán hủ tiếu ở đầu hẻm số 1870/5 Tỉnh Lộ 10 (P.Tân Tạo), thì xảy ra sự việc.

Ông V.S.N (47 tuổi) đang được điều trị tại bệnh viện Ảnh: Gia đình nạn nhân cung cấp

Theo chị Ch., ông C. (người trực tiếp dùng hung khí tấn công gia đình chị) là người bán hủ tiếu gần đó. Trong quá trình bán hủ tiếu, ông C. và ba chị Chi là ông N. (47 tuổi) đã có lời qua tiếng lại. Sáng 27.4, chị Ch. cùng 2 người em và ba đang dọn hàng thì ông C. qua chửi, kiếm chuyện.

Sau một lúc hù dọa, ông C. vào nhà lấy gậy bóng chày tấn công V.T.L (18 tuổi, em gái chị Chi). “Ba tôi thấy vậy nên giật gậy bóng chày từ tay ông C.; ông C. tiếp tục chạy vào nhà lấy hung khí giống mã tấu chém nhiều nhát trúng chân, tay của ba và em gái tôi”, chị Ch. nói.

Chị Ch. cho biết, ba chị bị chém gãy xương tay, đứt gân; chân bị chém đứt gân. Em gái tên L. bị chém vào tay phải làm đứt gân, mất máu, đứt cơ... “Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an P.Tân Tạo có tới hiện trường và tiến hành lấy lời khai”, chị Ch. nói.