Công an điều tra vụ mẹ kế đánh con chồng nhập viện

Chiều nay, 18.6, đại tá Thái Khắc Thống, Trưởng Công an huyện Đô Lương (Nghệ An), cho biết công an huyện đã nhận được thông tin về một vụ bạo hành con riêng của chồng và đang xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.

Theo đơn tố cáo của người thân cháu Hoàng Đình T. (12 tuổi, ngụ xã Thái Sơn, huyện Đô Lương) gửi công an, sáng 17.6, cháu T. bị bà Thái Thị S., là mẹ kế, đánh đến chấn thương ở vùng thái dương, tai, bầm tím ở hai chân. Sau khi bị đánh, cháu T. đạp xe đến nhà ông ngoại, sau đó được người thân đưa đến bệnh viện khám và điều trị.

Trao đổi với Thanh Niên, bác sĩ Cao Tiến Hùng, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Đô Lương, cho biết cháu T. nhập viện trong tình trạng có nhiều vết bầm tím.

Trong khi đó, theo tường trình của bà Thái Thị S. với công an, sáng 17.6, nhà có khách, do cháu T. “hỗn với khách” nên bà nhắc nhở và dọa lấy roi đánh. Do cháu T. thách thức nên bà đã “lỡ tát vào má” cháu T. Bà S. thừa nhận việc đánh cháu T. là sai.

Tiếp xúc với báo chí, bà S. thừa nhận do bức xúc vì con hỗn nên đã tát vào má khiến cháu bị đập đầu vào tường. Sau đó, bà S. lấy thanh củi đánh vào đùi cháu T.

Người thân cháu T. cho biết, mẹ cháu mất đã khá lâu, bố cháu sau đó kết hôn cưới bà S. Do bố công tác xa nhà nên cháu T. chủ yếu sống với mẹ kế.