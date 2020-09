Công an Đồng Nai bắt giữ nhiều xe chở cát quá tải từ 190 đến 330%

Rạng sáng cùng ngày, lực lượng CSGT thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an H.Thống Nhất và Công an H.Định Quán tổ chức tuần tra kiểm soát trên Quốc lộ 20.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 9 xe tải chở cát vi phạm tải trọng từ 190% đến 330%. Sau khi lập biên bản vi phạm hành chính, tổ công tác đã bàn giao hồ sơ cho Công an H.Thống Nhất xử lý.

Cùng thời điểm trên, một tổ công tác khác của Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai cũng kiểm tra trên đường Huỳnh Văn Nghệ (P.Bửu Long, TP.Biên Hòa, Đồng Nai), phát hiện 3 xe tải chở cát chở hàng vượt quá tải trọng cho phép trên 150%. Ngoài ra còn phát hiện 1 xe tải chở cà phê vượt quá tải trọng từ 100% đến 150%.

Bên cạnh đó, các xe này không có giấy đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường , giấy phép lái xe. Sau khi lập biên bản vi phạm hành chính, Phòng CSGT đã bàn giao cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai xử lý theo quy định.

