Công an Hà Nội hạ cấp hàm, yêu cầu đại úy Lê Thị Hiền xuất ngũ

Sáng 18.11, trao đổi bên lề kỳ họp Quốc hội , thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, sáng cùng ngày, trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã ký quyết định kỷ luật đối với đại úy Lê Thị Hiền (36 tuổi, trú tại Hà Nội, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự - Phản ứng nhanh, Công an Quận Đống Đa, Hà Nội).