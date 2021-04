Công an Hà Nội thay đổi địa điểm làm thủ tục cấp căn cước công dân

Ngày 10.4, Công an TP Hà Nội đã ra thông báo cho biết từ ngày 12.4 tới, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội sẽ tạm dừng tiếp nhận thủ tục cấp thẻ căn cước công dân (CCCD) tại trụ sở số 6 Quang Trung (P.Quang Trung, Q.Hà Đông).

Tại trụ sở số 44 Phạm Ngọc Thạch (P.Phương Liên, Q.Đống Đa), sẽ tiếp tục duy trì 1 bộ thiết bị cấp CCCD gắn chíp nên tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp CCCD cho khoảng 375 trường hợp/ngày theo thời gian 3 ca, từ 7 giờ 30 đến 22 giờ 30 hằng ngày. Các khung giờ được thông báo rộng rãi để người dân căn cứ vào đó bố trí thời gian, công việc đến phối hợp cùng giúp đỡ lực lượng chức năng hoàn thành nhiệm vụ.

Trước đó, từ ngày 1.1 đến nay, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an TP.Hà Nội) đã tổ chức lực lượng tiếp nhận thủ tục làm thẻ CCCD tại cả 2 địa điểm nêu trên.

Theo Công an TP.Hà Nội, việc thay đổi trên là để tăng các nguồn lực cho công an cơ sở. Trong đó, Công an thành phố đang tổ chức cấp CCCD gắn chíp điện tử cho người dân đến từng địa bàn dân cư (tổ dân phố, thôn, xóm). Mặt khác, công dân có nhu cầu làm thủ tục cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử thì liên hệ công an quận, huyện, thị xã nơi có hộ khẩu đăng ký thường trú để được phục vụ.

Hiện nay, 30 đơn vị công an quận, huyện, thị xã đều bố trí, tổ chức cấp CCCD tại trụ sở cố định và các điểm cấp CCCD trên địa bàn xã, phường, thị trấn (mỗi đơn vị được bố trí ít nhất từ 2 điểm cấp CCCD lưu động trở lên).