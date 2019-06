Công an Hải Phòng 2 ngày phá 2 đường dây buôn bán ma túy

Vào 21 giờ 5 phút ngày 4.6, tại quốc lộ 5 (đoạn qua xã An Hưng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng), PC04 đã bắt quả tang Phạm Nho Huyền (47 tuổi, ngụ số 25/2/25/229 Hàng Kênh, phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng) và Trương Thụy Phương (42 tuổi, ngụ số 185 Trần Hưng Đao, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương) đang có hành vi mua bán chất ma túy . PC04 đã thu giữ 2 kg ma túy đá, 2 điện thoại di động và hơn 5 triệu đồng.

Theo lực lượng công an, Phạm Nho Huyền là người cầm đầu đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh. Huyền từng bị kết án 20 năm tù về tội giết người vào năm 1997, 10 năm tù về tội cướp tài sản vào năm 1992 và 10 tháng tù về tội trộm cắp tài sản vào năm 1989. Khi điều hành đường dây buôn bán ma túy của mình, Huyền cùng đồng phạm thường lựa chọn các điểm giáp ranh giữa các tỉnh, thành và gần đường giao thông để giao hàng và thường xuyên thay đổi địa điểm.

Ảnh: Công an cung cấp

Đến 17 giờ 15 ngày 5.6, tại khu chưng cư Huy Hoàng, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, PC04 Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục bắt quả tang Ngô Thanh Tùng (27 tuổi, ngụ số 203 L4, K7, khu chưng cư Huy Hoàng) có hành vi tàng trữ 1.011 viên thuốc lắc.