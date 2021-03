Công an hóa trang bắt giữ 3 'xế độ' trong nhóm đua xe ở Long Hải

Khoảng 2 giờ ngày 21.3, Công an H.Long Điền phối hợp cùng Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Công an TT.Long Hải đã hóa trang bắt giữ 3 “xế độ” và 1 “quái xế” đua xe trái phép trên đường 36m.

3 xe đua bị bắt giữ Ảnh: Nguyễn Long

Để bắt giữ các “quái xế” đua xe, lực lượng công an đã hóa trang, chia thành nhiều tổ. Trong đó 1 tổ chốt chặn đường vào trong núi theo hướng bỏ chạy của các “quái xế”, tổ thứ 2 đi từ Đèo Nước Ngọt “tấn công” từ phía sau.

Sau khi các “quái xế” đua được 2 vòng xe, chuẩn bị đua vòng tiếp theo thì 4 cán bộ công an hóa trang đi bằng xe máy từ phía sau chạy đến, nhanh chóng bắt giữ 2 “xế độ”.

Các “quái xế” bỏ chạy tán loạn, lực lượng hóa trang đã truy đuổi bắt giữ được Bùi Thành Nhân (19 tuổi, ngụ TP.Bà Rịa) điều khiển “xế độ” biển kiểm soát 72E1 – 171.60 đã thay đổi kết cấu hình dạng.

Nhân và "xế độ" Nhân điều khiển Ảnh: Nguyễn Long

Ở một hướng khác, khi các “quái xế” bỏ chạy theo đường vào núi thì gặp tổ công an đang chốt chặn. Một “quái xế” đã bỏ phương tiện lại và chạy bộ trốn thoát.

Tại Công an H.Long Điền, Bùi Thành Nhân khai nhận đã cùng nhóm bạn hẹn nhau từ trước để cùng đến đường 36m đua xe trái phép. Đây cũng là điểm nóng về tình trạng đua xe trái phép trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Các lực lượng địa phương sẽ tiếp tục tuần tra, bắt giữ các "quái xế" đua xe trái phép gây mất an ninh trật tự, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.