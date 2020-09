Công an khống chế đối tượng mua bán ma túy định chống trả bằng súng bút

Trước đó, lúc 18 giờ 30 phút ngày 31.8, tổ trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an H.Hòa Vang bắt quả tang Lê Xuân Phúc (25 tuổi, ngụ P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn) mang theo ma túy khi lưu thông trên QL1A đoạn qua thôn Đông Hoà, xã Hòa Châu, H.Hòa Vang.

Theo Công an H.Hòa Vang, Phúc là nghi can mua bán ma túy bị Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện đưa vào diện giám sát, theo dõi lâu nay, đến chiều 31.8 thì bắt giữ.

Lúc này, Phúc liền rút một khẩu súng bút định chống trả nhưng đã bị lực lượng khống chế kịp thời, thu giữ khẩu súng bút bên trong có đạn đã nạp sẵn, 2 gói ma túy "đá", 1 cân tiểu ly.

Súng bút là loại vũ khí tự chế, nhỏ, dễ cất giấu, có tính sát thương cao.