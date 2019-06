Công an làm rõ việc 2 ô tô bị phá hoại khi không gửi tại bãi xe

“Trước đó, cả 2 xe này từng bị kẻ gian cào xước vỏ xe, tuy nhiên do không thiệt hại nhiều nên 2 gia đình đã không trình báo công an. Lần này, 2 chiếc xe bị thiệt hại nặng, phải sơn lại toàn bộ xe, hãng báo giá 30 triệu mỗi chiếc. Ngay trong ngày 26.6, hai gia đình đã làm đơn trình báo Công an phường Hoàng Liệt, đề nghị làm rõ và xử lý kẻ gian phá hoại tài sản ”, chị Hoàn bức xúc.