Công an làm rõ vụ côn đồ xông vào nhà dân đánh người ở Bình Phước

Sáng 14.7, đại úy Biện Xuân Hậu, Trưởng công an xã Thiện Hưng, H.Bù Đốp (Bình Phước) cho biết công an xã này đang phối hợp với Công an H.Bù Đốp truy tìm nhóm côn đồ xông vào nhà dân đánh ngườ i, vừa xảy ra trên địa bàn xã.