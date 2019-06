Công an phạt tiền 3 người rải tờ rơi quảng cáo trái phép

Ngày 28.6, đại tá Hoàng Long, Trưởng Công an TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 thanh niên dùng xe máy đi rải tờ rơi quảng cáo trái phép trên đường, làm ảnh hưởng trật tự mỹ quan và môi trường đô thị.

Theo đó, Công an TP.Huế đã ra quyết định xử phạt hành chính Nguyễn Văn Sơn (31 tuổi, trú tại thôn 3, xã Quảng Hòa, H.Quảng Xương, Thanh Hóa; tạm trú tại phòng 59, Khu B Chung cư Xuân Phú, TP.Huế), Mai Ngọc Đức (22 tuổi, trú thôn Lê Lác 1, xã An Hồng, H.An Dương, TP.Hải Phòng; tạm trú tại 612/CT2, Chung cư Aranya, P.Xuân Phú, TP.Huế) với mức phạt 7,5 triệu đồng/người: Mai Đình Hoàng (26 tuổi, trú tại thôn Đông Đa, TT.Quảng Xương, Quảng Xương, Thanh Hóa; hiện tạm trú phòng 59, Khu B Chung cư Xuân Phú, TP.Huế) cũng bị phạt 350.000 đồng do có hành vi phát tờ rơi quảng cáo vì cùng hành vi trên.

Trước đó, vào ngày 24.6, người dân phản ánh lên Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên - Huế, về việc nhóm người đi xe máy phát tờ rơi quảng cáo dịch vụ cho vay tiền xuống nhiều tuyến đường từ đoạn Cửa hàng Xăng dầu số 36, trên tuyến Quốc lộ 1A thuộc địa bàn xã Phong Thu, H.Phong Điền cho đến giáp ranh tỉnh Quảng Trị. Sau đó nhóm này cũng đã rải tờ rơi quảng cáo dịch vụ cho vay trên địa bàn TP.Huế.

Sau đó, Công an TP.Huế nhanh chóng xác minh, làm rõ và 3 người trên đã thừa nhận hành vi sai phạm.