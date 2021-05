Công an Q.Bình Tân truy tìm kẻ đâm chém loạn xạ khiến 3 người bị thương

Ngày 14.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) cho biết vừa ra quyết định truy tìm đối với Nguyễn Bá Tuấn (tên thường gọi là Ken, 29 tuổi, quê Hà Nội, tạm trú Q.Bình Tân) để điều tra vụ cố ý gây thương tích

Theo điều tra của cơ quan chức năng, ngày 5.4.2020, Tuấn và một nhóm người nảy sinh mâu thuẫn ở khu phố 8, P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân (TP.HCM) dẫn đến xô xát. Theo lời khai của bị hại, Tuấn dùng hung khí đâm chém loạn xạ khiến 3 người bị thương với các mức độ khác nhau.

Công an Q.Bình Tân sau đó vào cuộc điều tra , truy xét nhưng Tuấn bỏ đi đâu không rõ.

Công an Q.Bình Tân phát đi thông báo đến các đơn vị thuộc Công an TP.HCM, Công an TP.Hà Nội để bắt giữ Tuấn và báo về Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Bình Tân, số 1114 QL1, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân để làm rõ.