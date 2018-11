Công an Sóc Trăng có tân phó giám đốc

Theo đó, đại tá Phan Văn Ứng, Trưởng công an TP.Sóc Trăng được bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng.

Trước lúc được bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, đại tá Ứng từng giữ chức vụ Trưởng công an H.Cù Lao Dung, sau đó được điều về giữ chức vụ Trưởng công an TP.Sóc Trăng.

Thay mặt Ban thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng, ông Trần Văn Chuyện, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, chúc mừng đại tá Phan Văn Ứng được bổ nhiệm chức vụ mới.

Ông Trần Văn Chuyên mong đại tá Phan Văn Ứng tiếp tục phát huy năng lực, thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.