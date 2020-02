Công an Tân Biên phạt người tung tin 'bắt 3 người Trung Quốc vì Covid-19' 10 triệu đồng

Ngày 17.2, Công an huyện Tân Biên (Tây Ninh) đã ra quyết định xử phạt hành chính 10 triệu đồng đối với Nguyễn Minh Tiến (21 tuổi, ngụ tổ 12, ấp Hòa Đông A, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên) về hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật về dịch bệnh Corona (Covid-19) trên mạng xã hội

Trước đó, tài khoản Facebook Nguyễn Tiến đăng với nội dung: “Thông báo anh chị em ở Hòa Hiệp, 3 người Trung Quốc bị nhiễm virus Corona (Covid-19) về Hòa Hiệp, và đã bị bắt...”.

Công an huyện Tân Biên đã phối hợp cùng Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Tây Ninh tiến hành điều tra xác minh thông tin trên và xác định thông tin đó là sai sự thật.