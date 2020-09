Công an Thanh Hóa điều tra vụ nữ sinh lớp 8 mang thai 5 tháng tuổi

Ngày 27.9, thông tin từ UBND H.Quảng Xương cho biết, Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra, làm rõ vụ việc nữ sinh N.T.N (13 tuổi, ngụ xã Quảng Long, H.Quảng Xương) mang thai 5 tháng tuổi.

Trước đó, chị N.T.H (ngụ xã Quảng Long) có đơn trình báo gửi đến UBND xã Quảng Long về việc con chị là cháu N. do tuổi nhỏ, chưa hiểu biết nên quan hệ yêu đương với một thanh niên tên L. (28 tuổi, ngụ xã Quảng Hòa, H.Quảng Xương) dẫn đến có thai , và đề nghị cơ quan chức năng điều tra, làm rõ trách nhiệm.

Theo trình báo của chị H., tính đến ngày 27.9, cháu N. đã mang thai 5 tháng tuổi. Do bụng ngày càng to, nên thời gian qua cháu N. không đi học (N. đang là học sinh lớp 8).

Sau khi nhận được đơn trình báo, UBND xã Quảng Long xác định việc chị H. trình báo cháu N. mang thai là đúng sự thật và chuyển vụ việc tới Công an H.Quảng Xương điều tra, xử lý.

Công an H.Quảng Xương sau đó chuyển hồ sơ cho Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra. Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập những người có liên quan để làm rõ vụ việc.