Công an Thủ Đức kiểm tra, truy bắt tội phạm tại chợ đầu mối nông sản

Rạng sáng 15.10, Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) phối hợp với Công an P.Tam Bình đã tổ chức kiểm tra hành chính, truy bắt các loại tội phạm tại khu vực chợ đầu mối nông sản Thủ Đức

Lực lượng công an đã kiểm tra các bãi xe container, quán cà phê, khách sạn gần khu vực chợ đầu mối nông sản Thủ Đức

Công an đã phát hiện 116 người nghi vấn đã về trụ sở Công an P.Tam Bình kiểm tra ma túy. 17 người bị phát hiện dương tính ma túy. Trong đó, 5 người có nơi cư trú ổn định, có gia đình bảo lãnh, Công an P.Tam Bình lập hồ sơ xử phạt hành chính. 12 người còn lại, công an lập hồ sơ, tiếp tục xác minh điều tra xử lý theo quy định.