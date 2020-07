Công an thu giữ nhiều tài liệu quan trọng khi khám xét nhà ông Trần Vĩnh Tuyến

Chiều ngày 11.7, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết trong trưa 11.7, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành khám xét nơi ở của ông Trần Vĩnh Tuyến tại chung cư The Manor (đường Nguyễn Hữu Cảnh, Q.Bình Thạnh, TP.HCM). Sau khám xét, công an thu giữ được một số hồ sơ, tài liệu quan trọng liên quan đến vụ án.

Khởi tố phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến

Cùng ngày, công an cũng khám xét nơi ở của ông Trần Trọng Tuấn tại chung cư H2 (đường Hoàng Diệu, P.8, Q.4, TP.HCM). Việc khám xét kết thúc vào khoảng 13 giờ, thu được một số tài liệu liên quan vụ án.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố nhiều bị can trong đó có ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; ông Trần Trọng Tuấn, Phó chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM… liên quan đến sai phạm tại Tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn (Sagri) . Các bị can bị khởi tố để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, quy định điều 219 bộ luật Hình sự năm 2015.

Ngoài các ông Trần Vĩnh Tuyến, Trần Trọng Tuấn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can. Việc khám xét nơi ở của các bị can được hoàn tất trong ngày 11.7.

Nguồn tin cho biết cơ quan công an vẫn đang làm việc với một số bị can và hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.