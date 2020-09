Công an TP.Hà Nội nhận thư khen

Chiều 7.9, Bộ Công an công bố Thư khen của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối với Công an TP.Hà Nội đã có thành tích triệt xóa ổ nhóm tội phạm sử dụng mạng máy tính , mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản của hơn 5.000 công dân Mỹ.

Tại buổi công bố thư khen, thay mặt Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quý Vương đã trao phần thưởng của Bộ Công an đối với Công an Q.Hoàng Mai và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Công an TP.Hà Nội.