Công an TP.HCM đảm bảo ANTT cho Đại hội đại biểu Đảng bộ TP

Ngày 3.11, tại hội trường Công an TP.HCM diễn ra Hội nghị giao ban trực tuyến công tác công an tháng 10.2020.

Tại hội nghị, thượng tá Thái Thanh Xuân – Trưởng phòng Tham mưu (Công an TP.HCM), cho biết Công an TP đã mở 2 đợt tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT trước, trong, sau Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI và Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an T.Ư lần thứ VII. Công an TP.HCM triển khai đồng bộ các biện pháp tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm , không để tội phạm có điều kiện hoạt động gây phức tạp, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội.