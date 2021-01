Công an TP.HCM khám phá 306 phạm pháp hình sự trong 30 ngày

Ngày 19.1, Công an TP.HCM thông tin trong vòng 1 tháng ra quân (từ ngày 15.12.2020 - 13.1.2021) đã khám phá 306 vụ phạm pháp hình sự, bắt 373 đối tượng, triệt phá 44 băng nhóm. Công an bắt, vận động đầu thú đối với 26 đối tượng có quyết định truy nã, gọi răn đe giáo dục 2.970 đối tượng; phát hiện xử lý 162 vụ với 303 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy

Công an thu giữ: 5,331 kg heroin; 50,367 kg ma túy tổng hợp... Công an đã phát hiện 116 vụ việc vi phạm về kinh tế (trong đó có 6 vụ vận chuyển, tàng trữ kinh doanh hàng cấm là pháo nổ), xử phạt vi phạm hành chính 20 vụ với tổng số tiền phạt hơn 757 triệu đồng.

Công an TP đã tổ chức kiểm tra, lập hồ sơ xử lý 18.339 lượt căn hộ, nhà trọ, nhà cho thuê nguyên căn, công trình xây dựng, lán trại với 29.096 nhân khẩu; 900 lượt khách sạn, nhà nghỉ, bar, vũ trường, karaoke, công ty bảo vệ; 310 lượt dịch vụ cầm đồ; 115 lượt cơ sở massage...

Công an TP.HCM tiếp mở đợt cao điểm nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.