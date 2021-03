Công an TP.HCM tìm nạn nhân vụ lừa đảo đất nền

Ngày 16.3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra thông báo tìm khách hàng bị Công ty CP xây dựng địa ốc bất động sản Thiên Ân Phát (gọi tắt là Công ty bất động sản Thiên Ân Phát) lừa bán đất nền tại 7 dự án thuộc Q.Thủ Đức, Q.9 cũ (nay là TP.Thủ Đức). Liên quan đến vụ án này, tháng 8.2020, Công an TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố, bắt giam bị can Huỳnh Thị Hạnh Phúc (40 tuổi, Tổng giám đốc Công ty bất động sản Thiên Ân Phát) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.