Công an TP.HCM triệt phá sòng Poker ở Thảo Điền, tạm giữ 14 người

Ngày 28.5, Phòng cảnh sát Hình sự (PC02) - Công an TP.HCM cho biết đã phối hợp Công an Q.2 tạm giữ nghi can 14 nghi can đánh bạc bằng hình thức Poker , trong đó Park Han Seol (29 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, tạm trú Q.4) cầm đầu. Ngoài ra, trong 14 nghi can có 4 người quốc tịch Hàn Quốc.