Công an triệu tập 3 nghi can liên quan vụ 'ninja' xông vào nhà đâm chết người

Sáng 29.8, Công an TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết liên quan vụ án mạng khiến nam thanh niên nuôi gà chọi tử vong vào chiều 26.8, cơ quan cảnh sát điều tra đã triệu tập 3 nghi can vụ đâm chết người để điều tra, làm rõ.

Ba nghi can bị triệu tập, gồm: Trần Trung Dũng (biệt danh Dũng Cò, 24 tuổi, ngụ tại xã Hòa Nam, H.Di Linh, Lâm Đồng) cùng 2 nghi can tên Tài và Ân (đều ngụ tại P.Lộc Phát, TP.Bảo Lộc).

Bước đầu, cả 3 nghi can đều thừa nhận có mặt trong nhóm người bị mặt đột nhập vào nhà dân, đâm chết anh Trần Quang Khải (32 tuổi, ngụ tổ dân phố 20, P.Lộc Phát, TP.Bảo Lộc). Tuy nhiên, cả 3 nghi can chưa khai nhận ai là người ra tay đâm vào đùi khiến nạn nhân tử vong.

Theo điều tra của cơ quan công an, nhóm nghi can bịt mặt, xông vào nhà anh Trần Quang Khải có 7 người. Hiện, Công an TP.Bảo Lộc và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đang đấu tranh, truy bắt các nghi can còn lại.

Chiếc võng nơi nạn nhân nằm ngủ thì bị dâm Ảnh: Trùng Dương

Như Thanh Niên đã thông tin, vào khoảng 16 giờ 30 ngày 26.8, một nhóm bịt mặt, mang theo hung khí xông vào nhà anh Trần Quang Khải tại Tổ dân phố 20 (P.Lộc Phát, TP.Bảo Lộc).

Phát hiện sự việc, bà Nguyễn Thị Kim Thu (mẹ anh Khải) chạy ra tri hô thì bị nhóm này đẩy ngã. Lúc này, anh Khải đang nằm ngủ trên võng trong nhà bếp thì bị 1 người trong nhóm cầm dao đâm trúng đùi. Bị đâm bất ngờ, anh Khải vùng dậy chạy khoảng 30 m thì gục ngã. Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu nhưng tử vong do bị đứt động mạch đùi, gây mất nhiều máu.

Sau khi đâm chết người, các nghi can cùng nhau tẩu thoát khỏi hiện trường.