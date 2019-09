Công an triệu tập em trai Chủ tịch Công ty Alibaba lên làm việc

Sáng 25.9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng , kinh tế, buôn lậu (PC03) - Công an TP.HCM triệu tập Nguyễn Thái Lực (em ruột Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty địa ốc Alibaba, gọi tắt Công ty Alibaba) để làm rõ một số vấn đề liên quan đến vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại công ty này.

Lực được xác định là người đứng tên một số công ty thành viên thuộc Công ty Alibaba, và còn đứng tên rất nhiều sổ đất mà công an thu giữ tại Công ty Alibaba. Liên quan đến vụ án này, Phòng PC03 đã thực hiện lệnh khám xét, khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng hai bị can Nguyễn Thái Luyện , Nguyễn Thái Lĩnh - Tổng giám đốc Công ty Alibaba (em ruột Luyện). Từ ngày 18 - 24.9, Phòng PC03 đã tiếp nhận đơn của 900 khách hàng của Công ty Alibaba trình báo, tố cáo công ty này lừa đảo chiếm đoạt trên 500 tỉ đồng.

Tất cả hoạt động của Công ty Alibaba và các công ty thành viên đều do Nguyễn Thái Luyện chủ mưu, cầm đầu chỉ đạo là Nguyễn Thái Lĩnh và các nhân viên khác thực hiện hành vi lừa khách hàng.

Công an kêu gọi người dân không tiếp tục giao dịch mua đất nền với Công ty Alibaba để tránh bị lừa đảo. Người dân nào là nạn nhân của Công ty Alibaba tiếp tục đến công an trình báo, tố cáo để đảm bảo quyền lợi về sau, cũng như phục vụ công tác điều tra. Công an kêu gọi nhân viên Công ty Alibaba tự nguyện hợp tác, cung cấp thông tin. Mọi hành vi tiếp tay, che giấu, giúp sức cho nhân viên Công ty Alibaba tiêu hủy tài liệu, tẩu tán tài sản sẽ bị xử lý nghiêm.