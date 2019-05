Công an vào cuộc làm rõ việc người phụ nữ bị sờ ngực trên xe buýt

“Đơn vị đã tiếp nhận lời khai của các bên, đang tiếp tục xác minh và đợi kết luận, làm rõ sự việc”, vị lãnh đạo thông tin.

“Thời điểm đó, tay của người đàn ông này bổng dưng chạm vào ngực tôi, nhưng do trên xe đông người nên tôi cho rằng người đó chỉ không may đụng phải. Sau đó, người này tiếp tục dùng tay bóp ngực tôi 3 lần”, chị Th. chia sẻ.

Quá bất mãn về hành động của người đàn ông, chị Th. đã đứng dậy quát mắng thì người này xuống xe tẩu thoát khi thấy xe vừa mở cửa ở điểm đón/trả khách.

“Khi xe buýt vừa mở cửa, người này nhanh chân bước xuống và bắt một chiếc xe khác hòng tẩu thoát. Sau đó, tôi nhờ bác tài gọi điện hỏi xe phía sau xem có người đó lên xe không nhưng không có kết quả, nhưng tôi vẫn xuống xe ở điểm tiếp theo để tìm người này”, chị Th. nói.

Sau khi lên tuyến sau, chị Th. hỏi mọi người trên xe xem có thấy người đàn ông nêu trên không thì thấy 1 người vội vàng ra cửa nhằm xuống xe. Thấy tình nghi, chị Th. đã xuống xe theo và xác định chính là người đã sàm sỡ mình.

“Người đàn ông biện minh là do trên xe buýt đông người nên xảy ra sự việc như vậy và xin lỗi tôi. Sau một hồi tranh cãi, Công an huyện Thanh Oai đã có mặt và đưa cả 2 bên về làm việc. Hiện, Công an huyện Thanh Oai vẫn đang tiếp tục làm rõ sự việc trên. Phía công an có hẹn tôi chiều nay lên làm việc để củng cố hồ sơ nhưng tôi bận đưa con đi khám không đến được”, chị Th. bức xúc.