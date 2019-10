Công bố hình ảnh nghi phạm sát hại bảo vệ Bảo hiểm xã hội ở Nghệ An

Chiều 21.10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An công bố một số đoạn video được trích xuất từ các camera an ninh của Bến xe Nước ngầm (Hà Nội) và ở thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) về đối tượng bị tình nghi đã sát hại nhân viên bảo vệ thuộc Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu.

Các hình ảnh tại Bến xe Nước ngầm cho thấy, sau khi xuống xe khách, nghi phạm là nam giới (có dấu hiệu bị thương ở chân), đi dép, mặc quần áo màu sáng, tay phải cầm túi bóng vắt ra phía sau lưng, đi ra cửa bến xe.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An thông báo, nếu người nào phát hiện hoặc có thông tin về nghi phạm này, báo ngay cho trung tá Hồ Xuân Thành, Đội trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An, theo số điện thoại 0982685777.

Nghi phạm ra cổng Bến xe Nước ngầm ẢNH CẮT TỪ CLIP

Hình ảnh trích xuất từ 1 camera an ninh ở thị xã Hoàng Mai cho thấy, sau khi gây án, nghi phạm này mặc quần áo màu sáng (dạng quần áo công nhân) chạy xe máy ra phía sau khu khách sạn, chung cư Mường Thanh Hoàng Mai. Đây cũng là địa điểm lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe máy của nạn nhân bị vứt bỏ lại.

Hình ảnh nghi phạm chạy xe máy của nạn nhân để bỏ trốn sau khi gây án ẢNH CẮT TỪ CLIP

Như Thanh Niên thông tin, rạng sáng 14.10, ông Đặng Văn Thành (45 tuổi), bảo vệ của cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu, được phát hiện đã tử vong phía sau dãy nhà làm việc của cơ quan này trong tình trạng khuôn mặt bị biến dạng.

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện xe máy của ông Thành bị mất, cửa nách vào cơ quan và một số phòng làm việc bị cạy phá. Cơ quan chức năng xác định đây là vụ án giết người, cướp tài sản.