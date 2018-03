Công bố toàn văn kết luận thanh tra vụ MobiFone mua AVG

Buổi công bố kết luận thanh tra do ông Bùi Ngọc Lam, Phó tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP), chủ trì với sự tham dự của đại diện, lãnh đạo các bộ, ngành, đơn vị liên quan như Bộ Công an, Bộ Thông tin - Truyền thông (TT-TT), Bộ KH-ĐT, Bộ Tài chính, MobiFone, AVG...



Gây thiệt hại nghiêm trọng

Trong gần 4 giờ đồng hồ, TTCP đã trình bày 32 trang kết luận thanh tra và 25 trang phụ lục. Kết luận thanh tra chỉ ra nhiều khuyết điểm, vi phạm của MobiFone, Bộ TT-TT và các cơ quan có liên quan trong quá trình thực hiện dự án.

Theo đó, cơ quan thanh tra kết luận những vi phạm, làm trái quy định, thiếu trách nhiệm nêu trên của MobiFone, nguy cơ hiện hữu thiệt hại nghiêm trọng vốn của nhà nước tại MobiFone khoảng 7.006 tỉ đồng, trong đó thiệt hại do mua nợ phải trả của AVG 1.134 tỉ đồng. Do có những sai phạm nghiêm trọng, TTCP đã đề nghị Thủ tướng chỉ đạo chuyển hồ sơ sang Bộ Công an điều tra theo thẩm quyền, đồng thời chỉ đạo các bộ, ngành liên quan kiểm điểm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân.

Tại buổi công bố, ông Bùi Ngọc Lam cũng thông báo toàn văn thông báo ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị - Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình thay mặt Thủ tướng có ý kiến đối với kết luận thanh tra. Theo đó, Thủ tướng đồng ý với kết luận thanh tra cũng như các kiến nghị liên quan.

Ông Bùi Ngọc Lam cũng cho biết, mặc dù thanh tra đã có kết luận cuối cùng, Thủ tướng đã đồng ý, song TTCP vẫn muốn nghe thêm ý kiến của các bên liên quan trên tinh thần cởi mở. Đại diện cho Bộ TT-TT, Thứ trưởng Phạm Hồng Hải cho rằng việc ban hành kết luận thanh tra nhằm kết thúc vụ việc sẽ giúp không chỉ riêng MobiFone và các cơ quan liên quan tập trung thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới. Về những ý kiến khác nhau giữa Bộ và kết luận của TTCP, ông Hải cho biết, Bộ TT-TT đã gửi văn bản đến các cơ quan liên quan theo đúng quy định. “Ngoài ra, Bộ TT-TT cũng đã có Văn bản số 817 ngày 21.3 gửi TTCP. Mong TTCP sớm có văn bản hướng dẫn để Bộ hoàn thiện kế hoạch xử lý theo nội dung kết luận thanh tra”, ông Hải nói.

Trình bày ý kiến của mình, ông Lê Nam Trà, nguyên Chủ tịch HĐTV MobiFone, cho biết sẽ nghiêm túc chấp hành các kiến nghị theo kết luận thanh tra. Ông Trà cũng bày tỏ kết luận thanh tra đã có nhiều thay đổi so với dự thảo sau khi nhận được các văn bản giải trình từ phía MobiFone. Tuy nhiên, 4 vấn đề liên quan đến MobiFone như: không báo cáo trung thực về tình hình tài chính của AVG; nguy cơ thiệt hại của 7.009 tỉ đồng; 2 khoản đầu tư ngoài ngành, gây hậu quả nghiêm trọng trong điều hành sản xuất kinh doanh trong năm 2016... sẽ tiếp tục được giải trình bằng văn bản.

Thực hiện theo phê duyệt đã được Bộ TT-TT quyết định “Về việc mua AVG, chúng tôi thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ, quyền hạn với vai trò là người thực hiện và trình các cấp theo luật quy định. Đây là nhiệm vụ chính trị, không phải đơn thuần là nhiệm vụ kinh tế. Thứ hai, chúng tôi thực hiện theo phê duyệt đã được Bộ TT-TT quyết định”, ông Trà nói và đề nghị các cơ quan chức năng xem xét kỹ hơn về nguyên nhân và bối cảnh thực hiện việc đó.

Trong khi đó, Chủ tịch HĐTV MobiFone đương nhiệm Nguyễn Mạnh Thắng nêu ý kiến ngắn, gọn đề nghị TTCP hướng dẫn quy trình để thực hiện kết luận thanh tra nhanh nhất, những vấn đề khác sẽ thực hiện theo quy định nói chung để MobiFone yên tâm sản xuất, kinh doanh.