CSGT bị xe tông: Làm gì đảm bảo an toàn cho CSGT, người lưu thông?

Qua vụ việc nêu trên và nhiều sự việc tương tự xảy ra trước đó, dư luận đặt ra vấn đề về quy trình tuần tra, kiểm soát cũng như cách thức thực hiện nhiệm vụ trong thực tế để tránh những tai nạn đáng tiếc đối với lực lượng CSGT cũng như người tham gia lưu thông.

Đối với quyền hạn về tuần tra kiểm soát của CSGT, đại tá Trần Sơn, cựu Phó trưởng phòng Hướng dẫn luật, điều tra, xử lý tai nạn giao thông, Cục CSGT - Bộ Công an cho biết theo quy định tại thông tư 01 năm 2016 của Bộ Công an quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ của CSGT; Thông tư 02 năm 2016 của Bộ Công an quy định về quy trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ của CSGT thì CSGT được quyền dừng xe người vi phạm để kiểm tra xử phạt; được áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm cho việc xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật; được sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ và phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ theo quy định của pháp luật; được trưng dụng các loại phương tiện giao thông...

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất mà đại tá Sơn nhấn mạnh đó là quá trình dừng phương tiện vi phạm thì CSGT phải đảm bảo tuyệt đối an toàn đúng quy định pháp luật; không được cản trở đến hoạt động giao thông; khi dừng phương tiện phải kiểm soát.