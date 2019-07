CSGT Bình Dương ra quân, nhiều tài xế bị phạt lỗi vượt đèn đỏ, lấn làn

Đại tá Võ Văn Phúc, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết đơn vị này vừa triển khai kế hoạch điều tiết giao thông và xử lý vi phạm tại khu vực các giao lộ trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo đó, lực lượng CSGT Công an tỉnh Bình Dương tăng cường phối hợp với lực lượng CSGT Công an các huyện thị, thành phố trong tỉnh tập trung xử lý vi phạm và chống ùn tắc giao thông tại các giao lộ như: ngã tư Mỹ Phước Tân Vạn – đường ĐT73 (P.Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một), ngã tư Mỹ Phước Tân Vạn – đường ĐT743 (P.An Phú, TX.Thuận An), đường ĐT 743C- đường ĐT 743 (ngã tư 550, P.Bình Hoà, TX.Thuận An)…

Cảnh các loại xe lấn tuyến, chèn ép xe khác để vượt qua giao lộ tại ngã tư An Phú. Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG

Theo khảo sát của Công an tỉnh Bình Dương, tình hình ùn tắc giao thông tại các giao lộ nói trên thời gian qua diễn biến phức tạp, trong đó một phần là do ý thức người tham gia giao thông không chấp hành tín hiệu đèn, biển báo giao thông, đi không đúng làn đường quy định… gây cản trở và nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông khá cao.

CSGT Công an TP.Thủ Dầu Một xử lý vi phạm không đội mũ bảo hiểm Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG

Ghi nhận của PV Thanh Niên chiều 10.7 tại các giao lộ kể trên cho thấy mặc dù có lực lượng CSGT chốt chặn, điều tiết trên các ngả đường nhưng nhiều tài xế xe container đầu kéo vẫn cố tình vượt đèn đỏ, lấn tuyến chèn ép các xe khác để vượt qua ngã tư.

Lực lượng CSGT Bình Dương đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ bằng lái xe của hàng chục tài xế để xử lý theo quy định.