CSGT giúp tài xế thu gom bắp vương vãi giữa đường sau cú va chạm cực mạnh

Vào khoảng 4 giờ sáng ngày 17.2, trên QL1 đoạn qua thôn Phú Hậu (xã Cam An, H.Cam Lộ, Quảng Trị), xe ô tô BS 76C-062.00 do anh Nguyễn Bình (41 tuổi, trú H.Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) điều khiển chở theo 20 tấn bắp từ Thanh Hóa vào Quảng Ngãi thì tông vào đuôi xe ô tô BS 98C-058.23 do anh Nguyễn Xuân Chính (45 tuổi, trú Khoái Châu, Hưng Yên) điều khiển, đang đậu bên phải đường.